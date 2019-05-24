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تقارير تتكهن بإعلان تيريزا ماى موعدا استقالتها من منصبها اليوم

الجمعة، 24 مايو 2019 09:01 ص
تقارير تتكهن بإعلان تيريزا ماى موعدا استقالتها من منصبها اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الجمعة، موعد تركها للمنصب لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وبعد ثلاث سنوات فى المنصب، طغت عليها أجواء الأزمة، من المقرر أن تجتمع تيريزا ماى مع رئيس لجنة 1922 فى حزب المحافظين، وهى اللجنة التى يمكنها إقالة رؤساء الحكومة.

وستظل ماى فى منصبها خلال فترة انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين التى تستمر نحو 6 أسابيع، فيما قالت صحيفة التايمز، إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب فى العاشر من يونيو بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا.

 

 


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