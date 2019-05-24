تفاصيل مصرع 3 شباب بقرية المنشية فى أسوان بعد اختناقهم فى بيارة صرف صحى

أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح

حالة من الحزن تسود قرية المنشية بمدينة كوم أمبو، عقب وقوع حادث مأساوى، فقدت على إثره ثلاثة من أبنائها فى نهار شهر رمضان الكريم، بعد أن لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق داخل إحدى بيارات الصرف الصحى بالقرية، دقائق وجيزة مرت كالساعات الطويلة على أهالى القرية بعد أن فشلوا في إنقاذ الشبان الثلاثة أملا في أن يكونوا على قيد الحياة، وبعد محاولات عديدة من رجال الأمن بمساعدة الأهالي تم انتشال جثثهم ولم يتمكن أبناء القرية إلا من إنقاذ شاب آخر قبل أن يلحق برفقائه.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة كوم أمبو، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي بدأت أحداثه بتطوع المفقودين الثلاثة وهم حمادة عبد المنعم والمتوفى الثانى كرم سيد وشقيقه الأكبر عنتر سيد، بإصلاح وتسليك إحدى بيارات الصرف الصحي الخاصة بجارتهم بعد أن كادت أن تتسبب في غرق منزلها، ليكون ثمن شهامة الشباب حياتهم.

وتبين من أقوال الشهود من أهالي القرية، أن الشاب الأول ويدعى حمادة عبد المنعم تطوع للنزول لإصلاح البيارة وعندما تأخر لحق به المتوفى الثاني كرم سيد، وعندما تأخرا ولم يستجيبا لنداءات الأهالي، تطوع شقيق الثاني عنتر سيد بالنزول للاطمئنان عليهما ومساعدتهما لكنه سلك نفس مصيرهم وأصيب باختناق جعله عاجزا عن الاستنجاد بأحد لإنقاذه من الموت، وعلى الفور بدأ الشك يبث في قلوب أهالي قرية المنشية وتم إبلاغ رجال الأمن بقسم شرطة كوم أمبو لإنقاذ الشباب الثلاثة، وبالفعل على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم انتشال جثث المفقودين وإنقاذ شاب آخر بعد تعرضه للاختناق أيضا.

وتبين من التقرير المبدئي للطب الشرعي أن الشباب الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق من الغازات السامة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تمهيدا لعرضها للطب الشرعي ومعاينة النيابة، بينما تم إنقاذ الشاب الأخير المصاب سيف عبد النعيم بعد أن نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى العلاج اللازم .

ومن جانبه، قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واجب العزاء فى أسرة الشباب الثلاثة، موضحا أن هؤلاء المواطنين ليسوا من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة أن قرية المنشية لا توجد بها حالياً خدمة الصرف الصحى، ولكنها مدرجة فى خطة العام القادم بتكلفة تقديرية 125 مليون جنيه تشمل محطات رفع ومعالجة وشبكات، موضحاً أن البيارة التى وقع بها حادث الاختناق للشباب خاصة بالمواطنة سلمى محمد، والتى طلبت منهم مساعدتها فى أعمال التسليك مما أسفر عن وفاتهم.

وأمرت نيابة كوم أمبو بالتصريح بدفن جثث الشباب الثلاثة، بعد السماع لشهادة عدد من أهالى القرية للوصول إلى كافة ملابسات الحادث.

أحد المتوفين



أحد المتوفين

أحد المتوفين