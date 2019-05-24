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تعليم القاهرة يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 ص
تعليم القاهرة يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 من المقرر أن يتم اعلانها نهاية الاسبوع القادم بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تجميع النتيجة بـ32 كنترول على مستوى القاهرة، وعقب الانتهاء من تجميع النتيجة سيتم الإعلان عنها على موقع المديرية وفى المدارس.
 
يذكر أن مدارس محافظة القاهرة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.
 
 

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