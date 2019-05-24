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"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الأحد المقبل

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 ص
"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الأحد المقبل امتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية ستم الإعلان عنها بداية الأسبوع القادم، "السبت أو الأحد"، وذلك بعد الانتهاء من تجميعها.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة على موقع المديرية وفى المدارس، الأحد القادم.
 
يذكر أن مدارس محافظة القاهرة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو، وكان آخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.
 
 

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