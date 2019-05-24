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تعرف على نصائح المرور لمنع حرائق السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 08:12 ص
تعرف على نصائح المرور لمنع حرائق السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة تنظيم المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لمنع نشوب حرائق بالسيارات، أثناء القيادة، أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، مع ارتفاع دراجات الحرارة، نتيجة سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، ومنها:
1-عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".
 
2-فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.
 
3-عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.
 
4-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.
 
5-التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية.
 
6-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.
 
7-لا تترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة.
 
8 -عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة.
 
9- ‪عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.
 
10 -عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

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الحماية المدنية

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