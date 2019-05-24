تعرف على عقوبة تنتظر سباك كرداسة وأعوانه فى اتهامهم بخطف طفل

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات خطف طفل من خاله تحت تهديد السلاح، وتبين أن وراء واقعة الخطف سباك و3 آخرين، ما يجعلهم يواجهون عقوبة رادعه للخطف وحيازة سلاح نارى.

ووضع المشرع نصل المادة 288 من قانون العقوبات لتعاقب مثل هذه الأنواع من الجرائم، ونصت المادة فى فقرتها الأولى على: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".

ويواجه المتهمون تهمة حيازة أسلحة وذخيرة وتصل عقوبتها لأحكام تتراوح ما بين السجن المشد والمؤبد طبقًا لقانون الأسلحة والذخيرة.

وكانت نجحت قوة أمنية فى القبض على المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأرشدا عن مكان احتجاز الطفل داخل فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر، وعليه تم إعداد مأمورية أمنية، وتوجهت إلى المكان المذكور، وتمكنت من تحرير الطفل والقبض على باقى الجناة.