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الجمعة، 24 مايو 2019 04:05 م
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تعرف على طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة

الجمعة، 24 مايو 2019 02:54 م
تعرف على طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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بدا مجلس النواب فى الاستعداد لإصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد ان تقدمت الحكومة ب6 مشروعات قوانين مهمة، وذلك حسبما جاء بنص التعديلات الدستورية الأخيرة .
 
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تلك التشريعات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لمناقشتها، ومن المقرر أن تدخل الجلسة العامة للمناقشة، إبان مناقشتها داخل اللجنة.
 
ومن ضمن هذه التعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الذي نص على: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
 
 
 

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