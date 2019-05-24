تعرف على الخطوات الإجرائية بأولى جلسات محاكمة متهمى "جبهة النصرة الإرهابية"

كتب إيهاب المهندس

مع أولى جلسات محاكمة 16 متهما من عناصر جبهة النصرة الإرهابية، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، غدا السبت، يوجد العديد من الخطوات الإجرائية التى ستتم فى جلسة الغد منها .

1 ـ إثبات حضور المتهمين.

2 ـ تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين، ومواجهتهم بالتهم الموجة إليهم.

3 ـ المحكمة تسأل المتهمين على الجرائم الواردة بأمر الإحالة.

4 ـ المحكمة تستمع لطلبات الدفاع، ومن أبرز الطلبات التى يصمم عليها فى مثل هذه القضايا طالب أجل للاطلاع، والتمسك بسماع الشهود.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.