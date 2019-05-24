تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أجزاء من انهيار عقار بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزء من عقار مما تسبب فى تهشم سيارة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانهيار جزئ بعقار قديم بشارع إسماعيل مهنا دائرة القسم وتسبب فى تهشم سيارة أسفل العقار، دون حدوث أى إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وبالفحص والمعاينة، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، خالى من السكان وصادر له قرار هدم من الحي، وتم استدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحى لإزالة أجزاء من واجهة العقار وهى الأجزاء التى تُمثل خطورة على المارة.

كما اتُخذت الإجراءات التأمينية اللازمة ووضع الحواجز لغلق الشارع لتأمين المواطنين أثناء أعمال الهدم وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

على جانب آخر، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا لمناقشة مخرجات تطوير الجهاز الإدارى والعمليات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، بما يشملها من التطوير المؤسسى وإعداد القيادات، والذى يأتى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى ضوء تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لإنشاء جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالكفاءة والفاعلية. وذلك بحضور الدكتورة رانيا الشرقاوي، مستشار محافظ الإسكندرية للتطوير المؤسسي، وفريق التطوير بمحافظة الإسكندرية.

وناقش المحافظ خلال الإجتماع محاور تطوير الجهاز الإدارى بالمحافظة؛ مؤكدا على سعى المحافظة المتواصل لتكوين جهاز إدارى كفء وتقديم خدمات متميزة و مرتفعة الجودة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محاور التطوير تتضمن، تعديل الهيكل التنظيمي، وتدريب وإعداد قيادات الصف الأول والثانى والثالث من الإداريين بالمحافظة والأحياء والمديريات التابعة، وكذا تطوير العمليات الإدارية إستعدادا لميكنتها، كما تم مناقشة الأرشفة الإلكترونية وميكنة الجهاز الإدارى والعمليات الإدارية المطورة.

ووجه المحافظ الشكر لفريق التطوير بمحافظة الإسكندرية الذين ساعدوا فى منظومة التطوير. موضحا أن ما قدم من عمل هو أكثر من رائع إذ يعد هو الأساس فى تطوير محافظة الإسكندرية فى الفترة القادمة.

وأكد على أهمية أن نتبنى دائما الآليات والمقدمات الداعمة للنجاح، لافتا إلى أن هذا هو الطريق التى ستسير عليه محافظة الإسكندرية لتكون مثال ونموذج يحتذى به.

وأكد قنصوه على أهمية التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة موضحا أننا جميعا فى حاجة إلى التعلم بشكل متواصل ومستمر لكى نستطيع أن نكون مؤهلين للمكان المتواجدين فيه، مشيرا إلى أن الإدارة الحكومية المتواجدة حاليا تهتم بذلك لإحداث طفرة فى المنظومة الحكومية.

وأوضح أن المحافظة تتخذ خطوات سريعة فى رفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة بها فى المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية، مشيرا إلى أنه منذ فترة تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن التعاون فى مجال تدريب وتأهيل العاملين بالثغر، وتفعيلا للبروتوكول سيتم البدء فى تنفيذ برنامج "المسئول الحكومى المحترف" الذى أطلقته وزارة التخطيط بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة الإسكندرية لتدريب قيادات الصف الثانى والثالث بالمحافظة.

وفى سياق متصل؛ ناقش المحافظ خطة افتتاح "مركز الإسكندرية الإقليمى لتنمية القدرات وإعداد القادة" وهو مركز التدريب التابع لديوان عام المحافظة وتم استعراض الهيكل التنظيمى له ولائحته.

وأوضح المحافظ أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وبناء قدرات التفكير الابتكارى والإبداعى لدى المتدربين، وإعداد قيادات الصف الأول والثانى والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، بالإضافة إلى دعم دور مصر الإفريقى من خلال تقديم خدمات تدريبية متميزة لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين فى أفريقيا.

واشار إلى أنه من المقرر أن يكون المركز ضمن الشبكة الأفريقية لمعاهد ومراكز تنمية مهارات الموظفين الحكوميين التى دشنتها وزارة التخطيط، حيث أن تلك الشبكة تعد منصة لاستمرار التواصل فى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات وتساعد على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا.

كما نظم مركز الحرية والإبداع التابع لوزارة الثقافة السكندرية مبادرة حدوتة وهى أول ورشة مجانية في أدب الطفل، وقامت بتدريب الورشة كاتبة أدب الطفل رانية حسين أمين.

وحضر الورشة 29 متدربة من أعمار مختلفة و6 محافظات وقامت المتدربات بكتابة قصة للمشاركة في مسابقة حدوتة وستحكم الأعمال من قبل لجنة تحكيم من كتاب متميزين محليا وإقليميًا وعالميا وسيتم الإعلان عن قائمة قصيرة لافضل 5 أعمال فائزة في المرحلة الأولى وبعد ذلك سيتم اختيار افضل عملين وستنشر القصتين دار نهضة مصر.

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