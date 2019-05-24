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بيطرى كفر الشيخ: حملات للرش الجماعى للماشية وعيادة متنقلة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:15 م
بيطرى كفر الشيخ: حملات للرش الجماعى للماشية وعيادة متنقلة رش الماشية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن قرى المحافظة تشهد حملات ولجان للرش الجماعى للماشية للقضاء على الطفليات الخارجية، حفاظا على الثروة الحيوانية والقضاء على مسببات الأمراض.

وأضاف أبو اسماعيل، لـ"اليوم السابع"، تم تخصيص عيادات متنقلة تجوب القرى لتقديم الخدمات البيطرية للماشية بأسعار مخفضة ،وخاصة بالمناطق النائية ،حفاظاً على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن حملات مديرية الطب البطرى تمكنت من اعدام لحوم بقرة تم ذبحها ذبحاً غير حيوياً  بقرية بمطوبس، كما تم ضبط 200 كيلو لحوم مذبوحع خارج السلخانة عند عدد من الجزارين .

 

 


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كفر الشيخ

طب بيطرى

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