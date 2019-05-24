بغداد: رئيس الوزراء رفض مقابلة ترامب أثناء زيارته قاعدة "عين الأسد" بالعراق

وكالات الأنباء

كشف وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، رفض لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى زار قاعدة "عين الأسد" فى العراق خلال عيد رأس السنة الماضية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال الحكيم فى حديث لقناة "السومرية": "زيارة الرئيس الأمريكى إلى العراق لم تكن غير معلنة، إذ أبلغنى رئيس الوزراء بهذه الزيارة منذ العاشرة صباحا ليومها، وقال لى إنه سيزور قاعدة "عين الأسد" من أجل الاحتفال مع الجنود الأمريكيين هناك".

وأضاف الحكيم: "عبد المهدى كلفنى بإبلاغ رئيس الجمهورية أيضا بهذه الزيارة".

وكان الرئيس الأمريكى قد قام بزيارة مفاجئة للعراق فى ليلة عيد الميلاد، رافقته فيها زوجته ميلانيا والتقى قواته فى قاعدة "عين الأسد" هناك.