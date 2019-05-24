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بسبب ثوران بركان جبل أجونج.. مطار بالى بإندونيسيا يلغى رحلات جوية

الجمعة، 24 مايو 2019 10:41 م
بسبب ثوران بركان جبل أجونج.. مطار بالى بإندونيسيا يلغى رحلات جوية بركان - صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
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ألغى مطار جزيرة بالى الإندونيسية رحلاته الجوية فى أعقاب ثوران بركان جبل أجونج وانتشار الرماد فى الجزيرة.

 

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الوكالة الوطنية للكوارث الإندونيسية أن ثوران البركان مساء اليوم استمر 4 دقائق و30 ثانية، ونشر حممه وصخوره المتوهجة على بعد حوالى 3 كيلومترات من مركز الحفرة.

 

وعلى الرغم من انتشار الرماد البركانى فى حوالى 9 قرى إلا أن الوكالة الوطنية الإندونيسية لم ترفع مستوى التأهب للبركان، حسبما ذكرت (فوكس نيوز).

 

من جانبها أعلنت المديرية العامة للنقل الجوى أن 4 رحلات جوية تم تحويل مسارها وألغيت 5 رحلات أخرى بسبب الرماد البركانى.

 

يُشار إلى أن بركان جبل أجونج أصبح نشطاً مرة أخرى منذ عام 2017 بعد حوالى نصف قرن من ثورانه عام 1963.

 


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