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بجودة عالية.. شاهد مسلسلات رمضان بدون توقف على "watch it"

الجمعة، 24 مايو 2019 01:24 ص
بجودة عالية.. شاهد مسلسلات رمضان بدون توقف على "watch it" watch it
كتب أحمد سامح
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تقدم خدمة منصة  Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، خدماتها  بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو، وجاء ذلك بعد إعادة إطلاق المنصة الجديدة.

ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التي تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعارزهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التي يوفرها التطبيق تكون بدون أي إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com

 

 


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