سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انكسار الموجة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة × 12 معلومة

الجمعة، 24 مايو 2019 02:58 م
انكسار الموجة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة × 12 معلومة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تنتهى اليوم الموجة الحارة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ، وسط توقعات بانكسار الموجة غدا السبت وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة: 
 
1-  غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات 
 
2-  توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا
 
3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية
 
4- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة
 
5 - توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
 
6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا 
 
7-  درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة
 
8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة
 
9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة
 
11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات
 
12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"نار فى الشوارع".. أبطال المرور وعمال المخابز يواجهون حرارة الجو فى رمضان.. الإسكندرانية يهربون إلى الشواطئ.. والجامعات تواجه الحرارة بقاعات مكيفة وأطقم طبية إضافية.. والأرصاد: الموجة تنكسر غدًا

انكسار الموجة الحارة غدًا وانخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها والعظمى بالقاهرة تسجل 45.. "الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس.. وتؤكد: لا داعى للفزع.. وغدا آخر أيام الموجة الحارة .. وانخفاض يصل إلى 6 درجات السبت المقبل

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

درجات الحراره


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة