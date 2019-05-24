انكسار الموجة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة × 12 معلومة

كتب محمود راغب

تنتهى اليوم الموجة الحارة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ، وسط توقعات بانكسار الموجة غدا السبت وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة:

1- غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات

2- توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا

3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية

4- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة

5 - توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا

7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات

12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة