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انفجار يستهدف مسجدا فى مدينة كويتا الباكستانية خلال صلاة الجمعة

الجمعة، 24 مايو 2019 11:06 ص
انفجار يستهدف مسجدا فى مدينة كويتا الباكستانية خلال صلاة الجمعة تفجير فى باكستان - أرشيفية
وكالا الأنباء
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أفادت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف مسجدا فى مدينة كويتا خلال صلاة الجمعة، دون توضيح أى تفاصيل أخرى حتى الآن، وذلك بحسب خبر عاجل نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم.

ويذكر أن مدينة كويتا تشهد أعمال عنف متكررة، ففى يوم الاثنين، الموافق 13 مايو الجارى، قال مسؤولان إن قنبلة بدائية الصنع مثبتة فى دراجة نارية وتستهدف فيما يبدو سيارة شرطة، انفجرت بالقرب من مسجد فى مدينة كويتا بغرب باكستان مما أسفر عن مقتل 4 رجال شرطة على الأقل وإصابة 11 شخصا بينهم شرطيان.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذى وقع رغم تشديد الإجراءات الأمنية بمناسبة شهر رمضان، فيما أكد عبد الرزاق تشيما قائد الشرطة في كويتا أن جميع القتلى من رجال الشرطة.

وفى الأسبوع الذى سبق ذلك الحادث، قُتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم انتحارى على عربة شرطة كانت تحرس ضريحا صوفيا فى مدينة لاهور التى تقع فى شرق البلاد، فيما وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية إقليم بلوخستان، إن التفجير الأخير استهدف رجال الشرطة المكلفين بحراسة المسجد أثناء صلاة العشاء.

 

 

 


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