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انطلاق تصويت انتخابات البرلمان الأوروبى فى أيرلندا والتشيك

الجمعة، 24 مايو 2019 12:48 م
انطلاق تصويت انتخابات البرلمان الأوروبى فى أيرلندا والتشيك البرلمان الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ
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انطلقت، اليوم الجمعة، عملية الاقتراع فى كل من جمهوريتى إيرلندا والتشيك، لاختيار نواب البلدين للبرلمان الأوروبى للدور التشريعى 2019 - 2024، حسبما أفادت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية.

ويصوت المواطنون فى جمهورية أيرلندا، وسط أجواء من القلق بسبب تعثر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، والخشية من عودة الحدود الفعلية بينها وبين جارتها الشمالية، التى ستبقى جزءا من بريطانيا، أما فى جمهورية التشيك فتظهر الاستطلاعات تقدم الحركة الشعبوية (آى إن أو)، التى يتزعمها رئيس الوزراء الحالى أندريج بابيس.

وكانت عمليات الاقتراع قد جرت، أمس الخميس، فى كل من بريطانيا وهولندا، ومن المقرر أن تجري، غدا السبت، فى مالطا وسلوفاكيا، بينما سيدلى مواطنو بقية الدول الـ28 الأعضاء فى الاتحاد بأصواتهم، يوم الأحد المقبل.

 


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