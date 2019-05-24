اليمين المتطرف بفرنسا يتصدر استطلاعات الرأى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

رويترز

أظهر استطلاع للرأى تزايد التأييد لمرشحى حزب التجمع الوطنى الذى يمثل اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وحزب الجمهورية إلى الأمام بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ثلاثة أيام من التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

وكشف الاستطلاع الذى أجراه مركز أوبينيون واى لحساب صحيفة لى إيكو ونشر أمس الخميس أن حزب مارين لوبان ظل فى المقدمة وتقدم نقطة مئوية ووصل إلى 25%.

وبذلك يتقدم الحزب نقطتين عن حزب ماكرون الذى زادت نسبة شعبيته نقطة واحدة أيضا عن آخر استطلاع للرأى جرى الأسبوع الماضى ووصل إلى 23%.

جاء الاستقطاب الحاد بين حزبى لوبان وماكرون على حساب الأحزاب الأصغر مثل حزب الجمهوريين الذى يمثل يمين الوسط التقليدى الذى انخفضت نسبة شعبيته إلى 13%.

وقال برونو جانبار من مركز أوبينيون واى للصحيفة "تدخل إيمانويل ماكرون سمح له بحشد مؤيديه وهو أمر لا يستطيع سواه القيام به. لكن ذلك أيقظ أيضا مجددا أولئك الذين يريدون عقابه".

وحرص ماكرون، الذى قام بحملة انتخابية فى الأيام القليلة الماضية، على تصوير الانتخابات باعتبارها معركة بين القوميين المناهضين للهجرة و"التقدميين" المؤيدين للاتحاد الأوروبى من أمثاله.