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الموافقة على تفعيل إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية

الجمعة، 24 مايو 2019 06:20 م
الموافقة على تفعيل إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية وزراء البيئة العرب
كتبت ـ إيمان حنا
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وافق الاجتماع الوزارى لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته الثامنة عشر على البدء فى إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية. أوضح ذلك الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبو غرارة، بحسب واس.

 

وقال أبو غرارة، إن البحر الأحمر يعد مستودعا عالميا للتنوع البيولوجي في العالم وفوائد إعلانه منطقة خاصة سوف يسهم بإذن الله في حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت.

وأوضح أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية “ماربول” بطلب تفعيل الإعلان إلى المنظمة البحرية الدولية، ويتضمن الأخطار تعهد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى مثل : المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية على أن تتمتع هذه المرافق بقدرة كافية تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.

 

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من عمليات الحد من التلوث الناجم عن السفن سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية والمحافظة على بيئة البحر الأحمر البحرية وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية مثل : محطات التحلية والمشاريع السياحية والحد من تأثيرات النفايات خاصك الصلبة منها على سلامة الإبحار.

وأفاد أنه في حال استلام طلب التفعيل، تحدد المنظمة تاريخاً لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتُخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهراً من حلول هذا التاريخ.


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