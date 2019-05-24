سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 4056 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مايو 2019 12:57 م
المرور يضبط 4056 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4056 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات و 1669 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 29 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 40 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 67 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المرور يضبط 4230 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

رادار المرور يضبط 1662 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

رادار المرور يضبط 1675 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق بين المحافظات

المرور يضبط 15 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

رادار المرور يضبط 1845 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة