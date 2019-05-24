المتهم بسرقة 100 ألف من شركة عابدين: كنت على علم بمداخل ومخارج المكان

كتب كريم صبحى

أدلى عامل الخردة المتهم بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين، باعترافات أمام رجال المباحث.

وقال المتهم نظرا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة تورید معدات النظافة، بحكم عمله عامل خردة، اختمرت فى عقله فكرة سرقة الشركة.

وأضاف المتهم أنه يعلم بحكم تردده على الشركة بمواعيد فتح وإغلاق الشركة، فتسلل إلى المكان وتمكن من كسر الخزينة الحديدية وسرقة 100 ألف جنيه وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة عابدین، بلاغا من صاحب شركة للاستیراد وتورید معدات النظافة، باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة، وسرقة مبلغ مالى 100 ألف جنیه من داخلھا، ولم یتھم أحد.

وتوصلت التحریات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، سبق اتھامه فى 15 قضیة آخرھم قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیه فى حكمین حبس جزئى "شروع فى سرقة" بالحبس سنة وشھر.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة بإستخدام "عتلة حدیدیة" ، وبإرشاده تم ضبط (98800 جنیه) من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.