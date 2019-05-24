سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 01:13 م
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع درجات الحرارة مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
 
يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد، ووصلت أمس لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية تسمر اليوم الجمعة، وسط توقعات أن تبدأ فى الانكسار وانخفاض فى الدرجات بدءًا من غدٍ السبت، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 42 درجة للعظمى.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم لأعمال التطوير

صور.. انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموى فى برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه

شركة اسبانية تعرض كهربة إشارات أول خطين سكة حديد فرعيين.. تعرف عليهما

المترو يستمر بتخفيض سرعات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية

عودة حركة الخطين الأول والثانى للمترو لطبيعتها بعد انكسار الموجة الحارة

مترو الانفاق

درجات الحرارة

حركة المترو

خفض سرعة المترو


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة