القبض على ربة منزل و 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على ربة منزل و3 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش و البانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من " وفاء.ح.ح"47 عام ربة منزل مقيمة دائرة مركز فايد بحوزتها كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول و"محمد.س.ا"31 عام عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 20 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول و"محمد.ع.ع"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول و"محمد.ن.ع"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.