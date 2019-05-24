الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 40 درجة

كتب محمد جمال

تشهد منطقة الخليج انخفاض طفيف ىفدرجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث تتزايد احتمالات سقوط الأمطارفى السعودية، والبحرين، بينما ترتفع درجات الحرارة فى الكويت، مع احتمالات هبوب رياح مثيرة للأتربة فى العديد من المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف، الشرقية وحائل.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون حار خلال النهار، ولكنه لطيف خلال الليل ودرجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية.

الكويت

حار و رطب نسبيا نهارا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، والعظمى 42 درجة والصغرى 31.

الإمارات

طقس حار مشمس على معظم أنحاء البلاد ودرجة الحرارة الكبرى تصل إلى 38 درجة.