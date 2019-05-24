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الصين ترد على "ضربة هواوى" بطلب تعويضات من بوينج الأمريكية

الجمعة، 24 مايو 2019 05:21 م
الصين ترد على "ضربة هواوى" بطلب تعويضات من بوينج الأمريكية الرئيس الصينى
كتب وكالات
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قدمت جمعية صناعة الطيران الصينية، دعمها لـ13 شركة طيران صينية، تطلب تعويضاً من شركة بوينج الأمريكية بعد أن منعت تحليق طرازات بوينج 737 ماكس 8، بحسب "الوطن البحرينيه".

وذكرت جمعية النقل الجوى الصينية، فى بيان لها الجمعة، أن عمليات التأخير فى تسليم الطائرات تسببت فى "أضرار جسيمة" للشركات.

وقدرت خسائرها بنحو 4 مليارات يوان (580 مليون دولار) فى حالة بقاء الطائرات على الأرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وقالت المجموعة إنها "ستدعم بنشاط وتنسق بين الشركات الأعضاء لتنفيذ أعمال التعويض"، لدى شركات الطيران الصينية 96 طائرة من طراز ماكس فى أسطولها، ومن المقرر تسليم أكثر من 30 طائرة هذا العام.

وكانت الصين من أوائل الحكومات التى طلبت شراء 737 طائرة نفاثة فى مارس بعد تحطمها فى إثيوبيا وإندونيسيا.

وتعيش وانشطن وبكين على وقع نزاع تجاري، كما أن الأزمة تطورت بعد إعلان إدارة دونالد ترامب إدراج هواوى، الشركة الصينية العملاقة فى مجال الاتصالات، على قائمة الشركات التى تمثل خطرا على الأمن القومي، وحظرت بالتالى على الشركات الأمريكية بيعها معدات تكنولوجية، خشية استفادة الصين منها لغايات تجسسية.

ونددت الصين، الجمعة، بـ"أكاذيب" الولايات المتحدة فى شأن هواوى، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ "منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين فى الولايات المتحدة مراراً لشائعات تتعلق بهواوى، لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تقديم أدلة".

 

 


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