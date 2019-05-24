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الرئيس الفرنسى: استقالة تيريزا ماى عمل شجاع ويطالب بتوضيح سريع للـ"بريكست"

الجمعة، 24 مايو 2019 03:32 م
الرئيس الفرنسى: استقالة تيريزا ماى عمل شجاع ويطالب بتوضيح سريع للـ"بريكست" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة بـ"العمل الشجاع" الذى قامت به رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، داعيا إلى توضيح سريع لملف" بريكست" إثر إعلان ماى استقالتها.

 

وأضاف ماكرون بيان للإليزيه - وفقا لما بثته قناة "فرانس 24" - أنه "من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار.. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبى وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد؛ الأمر الذى يتطلب توضيحا سريعا لنتائج القرار".


وأعرب ماكرون، وفقا للبيان، عن استعداد بلاده للتعاون مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد فى كافة الموضوعات الأوروبية والثنائية بين البلدين، مؤكدا متانة وقوة العلاقات الفرنسية مع المملكة المتحدة فى كل المجالات.


وكانت ماى قد أعلنت اليوم أنها ستتترك منصبها، لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


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