الرئيس التنفيذى لهواوى: الشركات الأمريكية لن تلحق بنا قبل عامين على الأقل

كتب - بيشوى رمزى

علق الرئيس التنفيذى لشركة "هواوى" الصينية رين تشينجفى، على الحظر الأخير الذى فرضته الولايات المتحدة علي شركته، مع مجموعة من الإعلاميين الصينيين، أن اللقاء يمثل فرصة للتعبير عن امتنانه للشركات الأمريكية على العمل والنمو معا لمدة 30 عاما.

وأضاف أنه "خلال هذه الأعوام قدمت تلك الشركات إسهامات، وأهمها أنهم أعلمونا كيف نسير على الطريق الصحيح؟".

واستطرد المسئول الصينى، أن كثيرا من الناس يعلمون معظم الشركات الاستشارية التى تستعين بها الشركة متواجدة فى الولايات المتحدة، منها على سبيل المثال شركة "آى بى إم".

وأوضح "لدينا العشرات الشركات الأمريكية الأخرى التى نعمل معها."

وأضاف، أن الكثير من مصنعى الأجهزة فى الولايات المتحدة قدموا لنا الدعم الكبير، مما يعكس وعيها، خاصة فى ظل الأزمة الراهنة، موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس الأول، لإخباره بأن الشركات الأمريكية بذلت جهدا كبيرا لحل الأزمة.

وأضاف أنه تأثر كثيرا لأن مثل هذه القضية تحظى بدعم كبير فى مواجهة الموقف غير العادل للإدارة الأمريكية.

وأوضح أن السيطرة على الشركة ليست من قبل مجموعة من الأفراد، ولكنها من قبل الكيان ككل، حيث أن أي بضائع تسعى الشركات الأمريكية إلى بيعها فى الصين، سوف تحتاج للحصول على مجموعة من التصاريح، مستطردا: أنه بما أن الولايات المتحدة لديها نظام قانونى، فإن الشركات الأمريكية يجب أن تلتزم بالقانون، وكذلك الكيانات القائمة هناك، موضحا ينبغى أن يدرك الجميع أن الشركات الأمريكية سيكون لها نفس المصير، لأنهم جميعا جزء من اقتصاد السوق

وأضاف، " لسنا مستعدين لتقديم منتجات منخفضة القيمة، لأننا ندرك أنها سوف تختفى قريبا، بينما لن تتأثر منتجاتنا عالية القيمة، بل يمكننى القول أن الشركات الأخرى لا يمكنها اللحاق بنا قبل أقل من عامين إلى ثلاثة أعوام".