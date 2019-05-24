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الحكومة الإسبانية تصف استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بـ"الخبر السيئ"

الجمعة، 24 مايو 2019 05:46 م
الحكومة الإسبانية تصف استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بـ"الخبر السيئ" تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
مدريد /أ ش أ/
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا، الجمعة، بأن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى استقالتها فى الـ7 من يونيو المقبل يعد خبرا سيئا وغير جيد بالنسبة لمن يأمل فى خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت سيلا - فى بيان نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بشكل عسير أصبح حقيقة واقعة فى ظل الظروف الحالية ويبدو أنه من المستحيل تجنبه"، مشيرة إلى أن الاتفاق الحالى ليس لديه أى فرصة للمضى قدما.

 


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