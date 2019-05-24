الجيش الأمريكى: الحرس الثورى الإيرانى مسؤول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

واشنطن (أ ش أ)

أعرب الجيش الأمريكى، عن اعتقاده أن الحرس الثورى الإيرانى مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التى تعرضت لها سفن قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الجيش الأمريكى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات فى المنطقة.

وكانت أربع سفن تجارية تابعة للسعودية والإمارات والنرويج قد تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة، فى 12 من الشهر الجارى.