البصمات والكاميرات وفحص المسجلين أدوات الأمن لضبط سارقى فيلا العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

عاين خبراء الأدلة الجنائية فيلا تعرضت للسرقة على يد مجهولين بالعمرانية، وكشفت المعاينة عدم وجود اثار كسر بمنافذ الفيلا، وأن مرتكبى السرقة تسللوا عبر النافذة، واستولوا على مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول.

ورفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات، لمضاهاتها ببصمات المسجلين خطر السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا المسروقة، فى محاولة لكشف هوية المتهمين.

كان قسم شرطة العمرانية ، تلقى بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين بمنطقة مدكور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومن خلال التحريات تبين أن الفيلا تقيم بها ربة منزل، وأن مجهولين تسللوا إليها بأسلوب التسلق واستولوا على مبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول ، ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودهم لكشف هوية مرتكبي الواقعة، وفحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة مساكن، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.