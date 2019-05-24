سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى: استقالة تيريزا ماى لن تغير شيئا فى محادثات "بريكست"

الجمعة، 24 مايو 2019 02:30 م
الاتحاد الأوروبى: استقالة تيريزا ماى لن تغير شيئا فى محادثات "بريكست" الاتحاد الأوروبى وتيريزا ماى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "لا تغير شيئا" فى موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا - وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24" - "سنحترم رئيس الوزراء الجديد فى بريطانيا لكن ذلك لا يغير شيئا فى الموقف الذى اعتمده المجلس الأوروبى حول اتفاق خروج "بريطانيا من الاتحاد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت استقالتها من منصبها اليوم، لكنها ستؤدى مهامها حتى الـ7 من يونيو المقبل، فى خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذى تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولى زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذى يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماى أثناء اعلان استقالتها من الحكومة البريطانية

تيريزا ماى تلقى خطاب الوداع.. رئيسة وزراء بريطانيا تغادر منصبها 7 يونيو.. استقالتها تزيد غموض مستقبل "بريكست".. جونسون ودومنيك راب أبرز المرشحين لخلافتها.. والأزمة تعرقل "المحافظين" بانتخابات البرلمان الأوروبى

هل تقاطع تريزا ماى زيارة ترامب الأسرية إلى لندن.. قرار رئيسة الوزراء البريطانية بالاستقالة يربك جدول الضيف.. الإعلام البريطانى يهتم بحضور أسرة الرئيس الأمريكى.. ويؤكد: ميجان ماركل فى مقدمة المقاطعين للقاءات

تيريزا ماى تبكى أثناء إعلان استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية

شاهد.. دموع تيريزا ماى أثناء إعلان استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية

تقارير تتكهن بإعلان تيريزا ماى موعدا استقالتها من منصبها اليوم

تيريزا ماى

الحكومة البريطانية

الاتحاد الاوروبى

المفوضية الاوروبية

استقالة تيريزا ماى

اخبار بريطانيا

بريكست

الخروج من الاتحاد الاوروبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة