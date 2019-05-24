الاتحاد الأوروبى: استقالة تيريزا ماى لن تغير شيئا فى محادثات "بريكست"

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أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "لا تغير شيئا" فى موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا - وفقا لما نقلته قناة "فرانس 24" - "سنحترم رئيس الوزراء الجديد فى بريطانيا لكن ذلك لا يغير شيئا فى الموقف الذى اعتمده المجلس الأوروبى حول اتفاق خروج "بريطانيا من الاتحاد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت استقالتها من منصبها اليوم، لكنها ستؤدى مهامها حتى الـ7 من يونيو المقبل، فى خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذى تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولى زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذى يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.