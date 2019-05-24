الأميرة البريطانية الصغيرة شارلوت تنضم لأخيها جورج فى مدرسة بجنوب لندن

لندن (رويترز)

قال قصر كينزنجتون، اليوم الجمعة، إن الأميرة البريطانية شارلوت، التى تحتل الترتيب الرابع فى ولاية العرش، ستبدأ مشوارها التعليمى فى نفس المدرسة الخاصة فى لندن التى يرتادها شقيقها الأمير جورج وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر أيلول.

والأميرة الصغيرة شارلوت تبلغ من العمر أربع سنوات وهى ثانى أبناء دوق ودوقة كمبردج وليام وكيت وهى بذلك ابنة حفيد الملكة إليزابيث. وستبدأ شارلوت الذهاب إلى مدرسة توماس باترسى التى التحق بها شقيقها جورج البالغ من العمر خمس سنوات منذ 2017.

وقال مدير المدرسة سايمون أومالى فى بيان "نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج فى توماس باترسي".

وأضاف فى البيان "نتطلع بشغف للترحيب بها وبكل التلاميذ الجدد فى مدرستنا فى سبتمبر"، وتضم مدرسة توماس باترسى 560 تلميذا وتلميذة بين سن الرابعة والثالثة عشرة وتبلغ المصروفات السنوية فى أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه استرلينى (24 ألف دولار).