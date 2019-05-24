إنقطاع الكهرباء عن مناطق بحي غرب المنصورة صباح اليوم لمدة ساعتين

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن قطاع كهرباء جنوب الدلتا هندسة كهرباء غرب المنصورة، عن انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة لمدة ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة، وذلك عن محولات 1،2 من محطة محولات غرب المنصورة مما يتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق :كليات جامعة المنصورة ، شارع المشاية من أمام فندق الجامعة وحتى مسجد نور ، شارع عبد السلام عارف ، منطقة الأمن المركزي ، منطقة 6 أكتوبر ،الأديب ،سامية الجمل ،سامي الجمل ،منطقة السياحة والفنادق ،شارع الترعة ،شارع جيهان ،مساكن العبور ،مساكن البشطمير ،جزء من شارع أحمد ماهر.