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إعلان أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات بالجيزة 30 مايو

الجمعة، 24 مايو 2019 12:11 م
إعلان أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات بالجيزة 30 مايو تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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بدأت محافظات مصر، فى وضع استراتيجيات خاصة بتغير المناخ، كل على حدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات، وهى استراتيجية محافظة الجيزة، يوم 30 مايو الجارى.

يأتى ذلك بالتزامن مع وضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والحد من الكوارث المرتبطة بها، والعمل على وضع الخطة الوطنية للتكيف.

 

ويتم العمل فى هذا الملف على مستويين أساسيين؛ هما: التعاون الدولى على المستوى السياسى من خلال التعاون مع كل الدول المتقدمة، لتفى بالتزاماتها، وتوفير التمويل اللازم والتعاون مع الدول النامية للحفاظ على حقوقها مثلما حدث وتم رصده فى اتفاق باريس، والمستوى الوطنى، للحصول على تمويل لدعم مشروعات لصالح الوزارات، لمراعاة بعد تغير المناخ فى عمليات التنمية فى مختلف القطاعات، التى تعمل بها تلك الوزارات والمصالح الحكومية.


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التغيرات المناخية

استراتيجية تغير المناخ بمحافظة الجيزة

التغيرات المناخية بمحافظة الجيزة

خطة مواجهة التغيرات المناخية


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