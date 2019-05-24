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الجمعة، 24 مايو 2019 03:24 ص
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إطلاق سراح أمريكى حارب فى صفوف طالبان وسط مخاوف

الجمعة، 24 مايو 2019 03:01 ص
إطلاق سراح أمريكى حارب فى صفوف طالبان وسط مخاوف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال مكتب السجون الاتحادى الأمريكى إن جون ووكر ليند، الأمريكى الذى تم اعتقاله فى أفغانستان عام 2001 وهو يقاتل لصالح حركة طالبان، أُطلق سراحه من سجن اتحادى اليوم الخميس بعد أن أمضى 17 عاما خلف القضبان.

يأتى إطلاق سراح ليند وسط مخاوف بشأن إعادة تأهيله. واعتقل الرجل بينما كان عمره 20 عاما.

وغادر ليند، البالغ من العمر الآن 38 عاما، سجن تير هوت في إنديانا صباح اليوم الخميس. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بعد أن أقر بالذنب في عام 2002 بتهمة تقديم خدمات لطالبان وحمل متفجرات أثناء ارتكاب جريمة.

وليند من بين عشرات السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال السنوات القليلة المقبلة بعد اعتقالهم في العراق وأفغانستان وإدانتهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب في أعقاب هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستراقب ليند عن كثب بعد إطلاق سراحه من السجن.

 

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