قالت الشرطة الفرنسية، أن انفجار فى منطقة للمشاة بوسط مدينة ليون، وأسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص .

موقع الحادث

#BREAKING: Multiple people have been injured in a parcel bomb explosion in the French town of Lyon. pic.twitter.com/byYHSZg3mk