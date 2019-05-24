إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ"زراعى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة دمنهور مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.