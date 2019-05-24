إحباط محاولة تهريب نقد مصرى وأجنبى بمطار برج العرب ( صور )

الإسكندرية – أسماء على بدر

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، محاولة راكب مصري تهريب 300 ألف جنيه و8 آلاف دولار إلى دبي، وذلك بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي ومكافحة غسيل الأموال والجمارك.

وردت معلومات إلى رجال الجمارك وقسم البحث الجنائي بمطار برج العرب الدولي تفيد اعتزام الراكب"أ.ع.أ" مصري الجنسية، مسافر على رحلة طائرة "فلاى دبى" رقم 174 المتجهة إلى دبي تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي.

وقرر السيد رزق، مدير الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، كشفت عن وجود مبلغ 300 ألف جنيه مصري و8 آلاف دولار أمريكي مخفاة داخل كيس بلاستيك أسود اللون أسفل تجويف سحري بحقيبته سفره.

أمر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 30 لسنة 2019



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