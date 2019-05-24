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أوقاف كفر الشيخ: 271 مسجدا للاعتكاف و375 ساحة لأداء صلاة العيد

الجمعة، 24 مايو 2019 08:41 م
أوقاف كفر الشيخ: 271 مسجدا للاعتكاف و375 ساحة لأداء صلاة العيد صلاة العيد - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص 271 مسجدا للاعتكاف اقتداء بسنة النبى - صلى الله عليه وسلم - مؤكدا أن المساجد تغطى جميع المدن والقرى وذلك حسب الكثافة السكانية لكل منطقة.

وأكد الفقى أننا نرحب بالمعتكفين، مناشدا رواد المساجد بالمحافظة على قدسيتها ونظافتها، وقال إنه يمنع منعا مطلقا الطهى وإعداد الطعام فيها أو استخدام المواقد.

كما خصصت المديرية 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إضافه إلى المساجد، مؤكدا أنه تم اختيار اثنين من الدعاه لكل ساحة أحدهما أصلى والآخر احتياطى، وأنه نبه إلى ضروره تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين قبل صلاة العيد بساعة على الأقل، وإشرافهم على الساحات، مشيرا إلى أن من تم اختيارهم هم من العلماء المشهود لهم بالتميز وغزارة العلم .


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