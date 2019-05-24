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أدوية تحولك من مسافر إلى مطلوب أمنيا فى المطارات

الجمعة، 24 مايو 2019 01:17 م
أدوية تحولك من مسافر إلى مطلوب أمنيا فى المطارات طائرة مصر للطيران
كتبت - رحاب نبيل
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تتسبب بعض الأدوية والعقاقير،في الغاء سفر الركاب وأحالتهم من مسافرين الي مطلوبين امنيا بالمطارات المصرية ،وذلك لأن تلك العقاقير والأقراص مدرجة علي جداول المخدرات، ولا يسمح بصرفها من الصيدليات الا من خلال روشته طبية من طبيب مختص، وتكون بجرعات محددة، لذلك في حال ضبطها حيال الراكب تتخذ سلطات المطار الأجراء القانوني ويكون دائما إلغاء سفر الراكب، وإحالته إلي النيابة لحيازته الأقراص.
 
ويقدم "اليوم السابع" قائمة الأدوية الممنوع حيازتها اثناء السفر الي الخارج ، والمدرجة علي جداول المخدرات وغير مصرح بسفرها مع الركاب إلا في حالة وجود "روشته" من طبيب مختص.
 
ومن تلك الأدوية" نيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، الفاكمين حقن، الكيتامين حقن كفلار، ارجوتامين، مادة دكستر ميثورفان مثل تويسلار، بلمولار، كوديفان، كودينالن، مادة كودايين مثــل، سومينال، فينبابينال، باركودايين، نوفاسى ممتد المفعول، برونكلاز، فينوباربيتال".
 
كما تشمل القائمة جميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل "فالنيل، كالميبام، نيوريل، فاليم، ترانكسين كبسولات، لاكسوتنيل أقراص، إى إن أقراص، زانكس، كوداستين، كوديبرتت، كودافين شراب، سومادريل أقراص، توسيفان"، بالإضافة إلى كبسولات "كورفاس، ميجرانيل أقراص،كافرجون ليوس، ليبراكس أقراص، رينوتريل أقراص".
 
 
 
 

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