أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الإعدادية بالجيزة على موقع اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس

كتب على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

تجهيز مستشفيات الحميات ومراقبة الحالات الحرجة 48 ساعة بسبب الموجة الحارة

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية.. إدخل رقم جلوسك و اعرف نتيجتك



مصدر: لا يحق لأى شخص بيع تذكرة كأس الأمم أو التنازل عنها بعد شرائها

اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة على موقع اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس

ننشر مقرات قبول اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

الرقابة الإدارية تقبض على عدد من المرتشين فى وظائف حكومية

بالإنفوجراف.. الحكومة تنفى 11 شائعة.. تعرف عليها

المالية تنفى 4 شائعات أبرزها خسارة 10 مليارات جنيه من إيرادات الضرائب

محافظ الجيزة يعلن الطوارىء لمواجهة الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة

الإفتاء: إفطار الصائمين على الطرق له ثواب.. لكن بشرط