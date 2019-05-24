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أبطال على أرض الفيروز .. أحمد الشاذلى حكاية بطل خارق

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز .. أحمد الشاذلى حكاية بطل خارق الشهيد أحمد الشاذلى
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

البطل أحمد الشاذلى
البطل أحمد الشاذلى

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم،  فلم يبخلوا بقطرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

الشهيد-الملازم-اول-احمد-الشاذلى
الشهيد الملازم اول احمد الشاذلى

وفى الحلقة التاسعة عشر نستعرض قصة البطل "أحمد الشاذلى"

"سيناء أبطالك معاكى لآخر نفس مش هيسبوكى، يارب اكتب لى الشهادة كما كتبتها لإخوانى، وأتمنى من الله أن يعجل موعد لقائه فللحبيب اشتياق وللجنة مذاق، فعندما يحين الموعد فإن الأقدار ستوقف حتى يكتب الشهادة"، بتدوين الكلمات ودع البطل الشهيد الملازم أول أحمد الشاذلى ابن محافظة الشرقية الدنيا شهيداً على أرض الفيروز.

سافر البطل الشاذلى، إلى سيناء للمشاركة في العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب، ضمن الكتيبة 101، ولم يخبر الشهيد والده إلا بعد وصوله لسيناء بعدة أيام.

الشهيد
الشهيد

أخبر البطل والده فى اتصال هاتفى قبل استشهاده بأيام قليلة، بتواجده فى سيناء، مستطردا:" أنا بخير وياريت يا بابا متقولش لوالدتى عشان متقلقش عليا".

البطل
البطل

من جانبه، قال والد الشهيد: "كنت متوجه للمسجد لأداء صلاة العصر، وعرفت إن ابنى مصاب، وعرفت أنه مصاب بإصابات خطيرة، وبعد ساعات توافاه الله، ليلقاه فقيدًا ينعم بالجنة مع النبيين والشهداء والصالحين".


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شهداء سيناء

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