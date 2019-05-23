سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

5 أطعمة ممنوع تديها لطفلك الرضيع تحت عمر السنة

الخميس، 23 مايو 2019 07:00 ص
5 أطعمة ممنوع تديها لطفلك الرضيع تحت عمر السنة تغذية الرضع
كتبت فاطمة خليل
إضافة تعليق

بمجرد بلوغ طفلك سن 6 أشهر، يمكنكِ إدخال الأطعمة الصلبة إليه بجانب الرضاعة الطبيعية، وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وتحتار الأمهات فى الأطعمة التى يمكن أن تجعل طفلها يتناولها والأطعمة التى يجب أن يبتعد عنها، و فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب على الأطفال تجنبها، بحسب موقع parenting.

125429075-H

العسل
 

يجب أن تبتعدى عن إضافة العسل لطعام رضيعك، لاحتواء على بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، مما يؤدي إلى مزيد من العدوى البكتيرية، قد يتسبب هذا أيضًا في حدوث خمول لدى الرضيع مع عدم الرغبة فى الرضاعة ، والإمساك، يمكنكِ إعطاء صغيرك العسل بعد عمر العام.

619957136-H

 حليب البقر
 

يحتوي حليب البقر على نسبة عالية من اللاكتوز قد تؤثر على البطن، وقبل كل شيء ، قد يؤدي أيضًا إلى اضطرابات في الكلى، لذا لا تعطيه لطفلك فى هذا العمر.

الفول السودانى
الفول السودانى

المكسرات وزبدة الفول السوداني
 

زبدة الفول السوداني هي المفضلة لدى كل طفل ولكن قد تسبب حساسية لدى الرضيع، وهناك اقتراح جيد يتمثل في إجراء اختبار الحساسية قبل إطعامه، وكذلك يجب أن تبتعدى عن إعطاء المكسرات لطفلك بسبب خطر الاختناق الذى قد يتعرض له الطفل.

الاسماك
الاسماك

المأكولات البحرية والأسماك
 

المأكولات البحرية وخاصة المحار يمكن أن تسبب حساسية البحر لوقت طويل للأطفال حتى يبلغوا عامًا واحدًا على الأقل، لأن مستوى الزئبق عالى فى هذه الأسماك فيجب ألا يتناولها الأطفال تحت عمر السنة، ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال ترغب في إطعام المأكولات البحرية لطفلك الصغير، فيمكنك البدء بالأسماك البيضاء مثل سمك القد ولا تزيد عن مرة واحدة في الأسبوع ويُقترح استشارة طبيب أطفال لمنع حدوث أي حساسية.

الشيكولاته
الشيكولاته

 

الشوكولاته
 

الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة غير الآمنة للأطفال لأنها تحتوي على الكافيين، إن هضم المواد الصلبة يعد بمثابة حدث هام آخر يمر به الأطفال في عامهم الأول وتحتاج إلى التأكد من أن الصغار لا يعانون من الامساك و مشاكل البطن.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحتك فى وصفة.. عصير البرقوق ونخالة القمح لعلاج الإمساك عند الرضع

لو ظهرت أول سنة لولى.. إزاى تهتمى بصحة أسنان رضيعك؟

أسباب الإسهال عند الأطفال الرضع

في الموجة الحارة ..كيف تحافظين علي صحة رضيعك

اطعمة للطفل تحت عمر السنة

ادخال الطعام للرضيع

تغذية الرضع

صحة

الصحة

اخبار الصحة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة