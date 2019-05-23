وصفة سحرية لمقاومة الشمس.. مشروب البرتقال والملح يجنبك الإجهاد الحرارى

كتبت أمل علام

فى ظل ارتفاع حرارة الجو، اليوم الخميس، ومعاناة أغلب الناس من تلك الموجة القاسية فى ظل صيامهم رمضان، قدم المعهد القومى للتغذية عدة نصائح مهمة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

وقالت الدكتورة إيمان أحمد سلطان، استشارى الغدد الصماء والتمثيل الغذائى بالمعهد، إن هناك مشروبا صحيا يمنع الإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى، يتكون من البرتقال والماء والملح، عبر عصر 8 برتقالات مع لترى ماء ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وتناول المزيج مرة كل ربع أو نصف الساعة، بإجمالى كوب على مدار اليوم حال عدم الصوم.

وأضافت أن هذا المشروب مهم للأشخاص الذين يخرجون كثيرا أو يتعرضون لحرارة الشمس المباشرة، كما يتعين على كبار السن والأطفال تناول مثل هذا المزيج، وتجنب الصوم فى الأيام مرتفعة الحرارة بصورة كبيرة، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى أو التعرض لمضاعفات صحية.



البرتقال

ونصحت استشارى الغدد الصماء، بتجنب الخروج فى الشمس إلا للضرورة القصوى، وتوخى الحذر بالنسبة للأطفال وكبار السن، مشددة على ضرورة الجلوس فى مكان جيد التهوية، بعيدا عن الشمس المباشرة، مع مراعاة إغلاق النوافذ لعدم تسرب حرارة الجو للداخل، واستخدام المراوح أو أجهزة التكييف، مع الحرص على أخذ دش كل فترة لتبريد الجسم.

وأكدت أهمية الحرص على شرب كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور، بمعدل كوب كل نصف الساعة، لتعويض الجسم عن فقدان السوائل والأملاح طوال فترة الصيام، مع الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول، مثل الكافيين والشاى، لأنها تعرض الشخص للجفاف، والأهم التركيز على وجبتى الإفطار والسحور، وتناول أطعمة غنية بالعناصر الأساسية، مثل الخضروات والفواكه، بما يُعوض الجسم عن العناصر التى فقدها.

وحذرت الدكتورة إيمان أحمد سلطان من تناول الأطعمة الحريفة والدسمة والمسبكّة، ونصحت بالتركيز على الأكلات الخفيفة، مع ارتداء الملابس القطنية الواسعة وفاتحة الألوان، وتجنب ممارسة الرياضة خلال النهار، لافتة إلى أن الوقت الأمثل للرياضة فى رمضان عقب الإفطار بساعتين إلى 3 ساعات.