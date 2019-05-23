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واشنطن تدعو إلى حل الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

الخميس، 23 مايو 2019 07:01 ص
واشنطن تدعو إلى حل الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
كتب محمد جمال ووكالات
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دعت الولايات المتحدة إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واصفة إياه بالنموذج الذى خذل الشعب الفلسطينى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية.

 

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكى جيسون جرينبلاط  أن الأونروا عبارة عن "ضمادة" وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

 

وقال جرينبلاط الذي يشترك مع صهر ترامب جاريد كوشنر في صياغة خطة سلام سيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان إن الوقت حان "لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية".

 

بدوره، قال مدير الأونروا بيير كرينبول للمجلس عبر الفيديو من غزة ان الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.

 

وأوضح "في الوقت الذى يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأى أفق سياسى، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".

 

يذكر أن الأنروا تأسست في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.


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