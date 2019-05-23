وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزير خارجية هولندا ستيف بلوك قدم اقتراحا بهذا المضمون إلى المشاركين في اجتماع مجلس الأمن المنعقد اليوم لبحث سبل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مؤكدا ضرورة تحميل عناصر داعش المسئولية عن أفعالهم وإنهاء إفلاتهم من العقاب عن انتهاك حقوق الإنسان والخروج على قواعد القانون الدولي.

وتابع وزير الخارجية الهولندى "يتعين ملاحقة عناصر داعش الذين يرتكبون جرائم وحشية على نطاق واسع، ومن الأفضل أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي والأكثر جدوى من ذلك أن تكون تلك الملاحقة من خلال محكمة جنائية دولية خاصة".

وأضاف "أنا على وعي كامل بالعقبات التي تقف في طريق تحقيق هذا الهدف، ولكن يتعين علينا أن نضع في الاعتبار أن العدالة تمثل شرطا أساسيا لتحقيق السلام والأمن الدائمين".