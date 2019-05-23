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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. ونسبة النجاح 81.27%

الخميس، 23 مايو 2019 01:29 م
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. ونسبة النجاح 81.27% اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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ينشر اليوم السابع كشوف بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، بنسبة نجاح  81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 % 
 
وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى،  حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم   116239 طالب وطالبة.
 
 
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪   وادارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %  .
 
 
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