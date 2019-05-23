نقل 500 طن قمامة من كفر صقر للمقلب العمومى بالخطارة فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال العميد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، إنه تم نقل 500 طن قمامة من المقلب الوسيط بكفر صقر للمقلب العمومى بالخطارة، بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف "الهوارى" لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وحدة التدخل السريع لمحافظة الشرقية برئاسة فخرى عزام وبإشراف إسماعيل السويركى نائب رئيس المركز ومدير وعمال وسائقى الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة كفر صقر.

ولفت "الهوارى" إلى أنه شارك عدد من سيارات الحملات الميكانيكية لمدن أولاد صقر - الإبراهيمية - ههيا – فاقوس - أبو كبير - منيا القمح - ديرب نجم - كفر صقر، موضحا أنه يتم منذ أمس وحتى الآن أعمال نقل تكدسات القمامة بالمقلب الوسيط، حيث تم نقل 500 طن حتى العاشرة من صباح اليوم.

وتابع "الهوارى"، أننا سنوالى تباعا نقل جميع تكدسات القمامة ومخلفات المبانى ومخلفات تطهير الترع والمصارف، معلنا أنه سيتم اعتبارا من اليوم البدء فى التنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية التعجيل بتفعيل منظومة الجمع المنزلى للقمامة .