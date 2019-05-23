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نقص الكالسيوم والزنك بجسمك يؤثر على أظافرك وظهور البقع البيضاء أبرز المشاكل

الخميس، 23 مايو 2019 08:30 ص
نقص الكالسيوم والزنك بجسمك يؤثر على أظافرك وظهور البقع البيضاء أبرز المشاكل مشاكل الاظافر
كتبت هند عادل
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البقع البيضاء على الاظافر عادة لا تكون خطيرة، وهي شائعة إذ أنها تظهر على أظافر معظم الناس في مرحلة ما من مراحل حياتهم، لكنها قد تثير القلق فى بعض الحالات إذا زادت بشكل ملحوظ وقد تكون علامة على الإصابة بمرض معين، حسبما ذكر موقع "healthline".

وظهور البقع البيضاء على الأظافر مشكلة صحية شائعة، تظهر عند معظم البالغين.

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ما هو "ابيضاض الأظافر"

 ابيضاض الأظافر عبارة عن بقع قد تكون صغيرة أو كبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الظافر.

أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

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ترجع أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر إلى العديد من الأسباب قد تتغلق بمشاكل صحية أو استخدامات خاطئة لوسائل التجميل، وأهم تلك الأسباب هى:

-        نقص في المعادن بالجسم أبرزها الزنك والكالسيوم

-        استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة

-       الإصابات التي قد  تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا،

-        حساسية الجسم

 


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