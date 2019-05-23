نائب محافظ أسوان يشهد الاحتفال بذكرى غزوة بدر بالابتهالات والمدائح النبوية

أسوان ندى سليم

شهد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى، الذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، وذلك بحضور الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ خالد الدسوقى، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوى أكد فيها أهمية غزوة بدر التى فصل الله فيها بين الحق والباطل، وكانت بمثابة فتح عظيم على الإسلام والمسلمين حيث تحول فيها أهل الإسلام من الهوان إلى القوة والقيادة العظمى.

وتناول الشيخ محمود قناوى، بعض الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة الكبرى والتى يجب أن نستفيد بها ونطبقها فى حياتنا العملية، ومن أهمها الأخذ بالأسباب والعمل بمبدأ الشورى واليقين بالله والتوكل عليه.

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن غزوة بدر من أكبر وأعظم المعارك التى شارك فيها الرسو وتولى قيادة الجيش من أرض المعركة، لافتًا إلى حال الصحابة وجنود المسلمين ليلة الغزوة والتى بات فيها الرسول يدعو المولى عز وجل ويطلب منه التأييد والنصر لدين الله، وقد اختتم الإحتفال ببعض الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للشيخ خالد الدسوقى .