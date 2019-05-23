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نائب رئيس الرقابة المالية: 385 شكوى ضد شركات التأمين خلال عام 2018

الخميس، 23 مايو 2019 04:00 ص
نائب رئيس الرقابة المالية: 385 شكوى ضد شركات التأمين خلال عام 2018 المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الشكاوى الواردة للهيئة ضد شركات وصناديق التأمين الخاصة وبلغت 385 شكوى خلال عام 2018 تم الانتهاء من 311 شكوى مقارنة بعدد 442 شكوى تم الانتهاء من 384 شكوى خلال 2017.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشكاوى الواردة لهيئة الرقابة المالية توزعت ما بين شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الأشخاص وصناديق التأمين الخاصة بنسبة 43%، 34%،23% على التوالى.
 
وذكر نائب رئيس الرقابة المالية، أن مشروع قانون الرقابة المالية، تبنى تطوير آليات الفصل فى شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات والبت فى التظلمات، وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح صلاحيات لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية منها مبادئ حوكمة الشركات والسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محور التأمين.
 

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